Reggio Calabria – Al via il concorso “Metropolidea, la nostra idea in Comune”

Verrà presentato martedì 4 ottobre alle ore 16.30 presso Palazzo Alvaro, sala F. Perri, il concorso d’idee “Metropolidea, la nostra idea in Comune” bandito dalla Commissione speciale Politiche Giovanili della Città Metropolitana di Reggio Calabria in collaborazione con il Settore 5 Istruzione e Formazione Professionale dello stesso Ente.

Il concorso, che sarà aperto ai giovani di età compresa tra i 16 ed i 35 anni residenti sul territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, vuole dare agli stessi la possibilità di esprimere le proprie idee e la propria visione in merito a progetti e proposte di interesse giovanile da realizzare sul territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Il bando con scadenza 25 gennaio 2019 valuterà in base all’originalità dell’idea, alla fattibilità e sostenibilità economica della stessa, alla sostenibilità nel tempo, alla capacità di stimolare l’interesse e il coinvolgimento dei cittadini ed infine in base alla completezza delle informazioni richieste.

Così Adele Briganti, presidente della Commissione speciale per le Politiche Giovanili della Città Metropolitana “è il momento dei giovani, quello in cui posso essere i protagonisti esprimendo le proprie idee. Questo concorso rappresenta un semplice mezzo attraverso cui noi potremmo ascoltarle, diventando tramite per la loro realizzazione”.

“Nel corso dell’incontro, così come indicato da Francesco Macheda – Dirigente Città Metropolitana alle Politiche Giovanili –, si parlerà del percorso delle attività da realizzare nel corso dell’anno e di cui il progetto Metropolidea ne rappresenta un coinvolgente punto di avvio.”

Anche il Consigliere metropolitano delegato alle Politiche Giovanili, Avv. Castorina si dimostra entusiasta della proposta invitando tutti i giovani del territorio metropolitano a partecipare all’iniziativa.

Il bando è già consultabile e scaricabile dal sito www.cittametropolitana.rc.it, altre informazioni è possibile reperirle alla pagina Facebook della Commissione.