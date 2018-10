Reggio Calabria – Agraria, prorogata scadenza immatricolazioni e iscrizioni

Condividi

I termini di scadenza per le immatricolazioni e iscrizioni ai corsi di studio del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria per l’a.a. 2018-2019 sono prolungati, senza aggravio di mora, sino a mercoledì 31 ottobre 2018.

Dipartimento di Agraria |Agricoltura Foreste Ambiente Alimenti|

Studiare l’Agricolturasignifica approfondire le conoscenze delle tecniche di coltivazione, di allevamento, di utilizzazione e trasformazione dei prodotti della terra, coniugando la qualità delle produzioni con la tutela dei sistemi agricoli e forestali, dell’ambiente e della salute dell’uomo.

Studiare le Foreste e l’Ambienteconsente di approfondire le conoscenze sugli ecosistemi forestali e sulla multifunzionalità del bosco, di analizzare le tecnologie per la valorizzazione sostenibile delle risorse e di pianificare azioni e interventi di tutela e salvaguardia del territorio e del paesaggio rurale.

Studiare gli Alimentisignifica acquisire una visione olistica delle attività e delle problematiche legate alla produzione e al consumo dei prodotti alimenti, per garantire sicurezza, qualità e igiene e per conciliare economia ed etica nella loro produzione, conservazione, trasformazione e distribuzione.

Per informazioni contatta Agraria InfoPoint Immatricolazionilo spazio informativo del Dipartimento di Agraria in cui vengono date informazioni sui corsi di Laurea, sul funzionamento delle strutture e dei servizi universitari.

E’ attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.30 sino al 31 ottobre 2018 presso la sede del Dipartimento località Feo di Vito 89122 Reggio Calabria

INFOLINE

È attiva chiamando lo 0965-169.42.06 da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Inoltre per ulteriori info: orienta@agraria.unirc.it