Perdono orientamento in un bosco in Aspromonte – Recuperati padre e figlio

Hanno perso l’orientamento in un bosco nella zona dei piani di Carmelia, in Aspromonte, nel territorio di Delianuova, e non sono più riusciti a ritrovare la strada del ritorno. Un uomo e il figlio di 11 anni sono stati recuperati dagli operatori della stazione Aspromonte del Soccorso Alpino Calabria allertati dal 118 di Reggio Calabria e dai Carabinieri di Palmi.

I due pur essendo riusciti a contattare telefonicamente i carabinieri non sono stati in grado di fornire indicazioni precise sulla loro posizione per poter impostare la ricerca. Nel frattempo, però, è stato attivato anche il sistema Locator in uso al Soccorso Alpino che ha consentito alla Centrale operativa del Cnsas di localizzare i due dispersi. Successivamente si è potuto procedere al loro recupero in collaborazione con i con i carabinieri di Delianuova e i Carabinieri Forestali di S.Eufemia d’Aspromonte. Padre e figlio una volta rintracciati e soccorsi sono apparsi stanchi, ma in buone condizioni di salute.

(ANSA)