Palmi (RC) – Comune in prima linea per l’accoglienza ai Tour Operator Tedeschi

Condividi

Si è tenuta ieri presso la Sala Oro della Cittadella Regionale, la conferenza stampa di presentazione del meeting annuale 2018 DRV, alla presenza del Governatore Gerardo Mario Oliverio, del Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà e del Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria Antonio Tramontana.

A seguito di invito ufficiale, in rappresentanza del Comune di Palmi era presente l’Assessore al Turismo Raffaele Perelli. La DRV è la più importante organizzazione di Tour Operato Tedeschi, che ha scelto di tenere la propria convention mondiale annuale in Calabria, per la prima volta assoluta in Italia. Nel corso della conferenza stampa, è stato presentato il programma definitivo della convention, che avrà luogo a partire dall’10 di Ottobre e si articolerà con diversi eventi fino al 14 dello stesso mese. Nel particolare, la nostra città sarà interessata dal Tour Organizzato numero 2, pubblicizzato sul sito ufficiale di DRV (https://www.drv-jahrestagung.de/programm-teilnehmen/programm/zielgebietsworkshops/reggio/#home/tour-2), e che riguarderà un’escursione in città e sul sentiero del Tracciolino. Un secondo incontro avrà luogo, ancora in città, Venerdì 12, presso la Villa Comunale Mazzini.

«Questa è indubbiamente una straordinaria occasione per promuovere la nostra città – spiega l’assessore Perelli – ci darà l’opportunità di illustrare le bellezze del territorio e del suo patrimonio naturale, paesaggistico e culturale. Si tratta di un’opportunità unica, specie se si considera che la DRV ha scelto per il proprio prestigioso meeting, la Calabria, superando anche una candidatura proposta dalla Turchia. Ciò restituisce alla nostra regione e, di conseguenza, alla nostra città, una credibilità internazionale, sulla quale, lavorando con impegno in un progetto di marketing territoriale e turistico, sfruttando i contatti che si genereranno, si potrà ambire ad uno sviluppo sostenibile del comparto turistico, con indubbi benefici sul piano economico e occupazionale».

«Sono anche occasioni come queste che misurano l’efficacia dei progetti e degli interventi di tutela che operiamo da più di un anno a Palmi – aggiunge l’assessore all’ambiente Consuelo Nava – Veri investimenti per una economia sostenibile che deve riattivare luoghi e attività produttive, per una nuova attrattività»

«La nostra città è ricca di potenzialità troppo a lungo inespresse – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Ranuccio – Il lavoro è certamente lungo e impegnativo, e dovrà essere volto anche al superamento delle criticità. La nostra Amministrazione si è impegnata e si impegnerà duramente per questa prospettiva di sviluppo, certo è che l’evoluzione di questo settore dipenderà anche dall’impegno sinergico del pubblico e del privato, attraverso il coinvolgimento degli attori locali, per l’evoluzione di una nuova cultura imprenditoriale».