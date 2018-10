Oliviero Toscani chiama Lucano in Veneto: ‘Mio cane più intelligente dei leghisti’

Provocatorio, per qualcuno anche geniale. Oliverio Toscani è un fotografo che non ha certo bisogno di presentazioni. Oltre che con l’obiettivo, però, a volte riesce anche ad esprimersi in maniera tagliente.

Una dialettica forgiata anche la propria attività politica da persona vicino ai Radicali. Sulla questione Mimmo Lucano, costretto a lasciare Riace ed in attesa di un processo sul suo modello d’accoglienza preferisce lanciare una proposta.

“Lo ospitiamo qui a Fabrica, a Treviso”. Per Oliverio Toscani si può creare la Riace d’Italia: “Una specie di Fort Knox. Venga pure, gli diamo una dimora, la camera e tutto”.

A Treviso, però, non tutti sarebbero d’accordo, anche perché da quelle parti l’anima leghista non è certo di poco conto.

“Salvini – dice Toscani – si dia da fare per trivare i 49 milioni che hanno fatto sparire, invece di rompermi. Mi sento più intelligente di qualsiasi leghista. Anche il mio cane lo è. Quando abbaia ha un’aria più intelligente”.