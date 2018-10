Mimmo Lucano: “Anche il gip lo ha detto: il mio è un reato di umanità”

Condividi

Ha risposto per tre ore davanti al gip di Locri Mimmo Lucano, il sindaco di Riace arrestato due giorni fa per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente in relazione all’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti. “Anche il gip lo ha detto: il mio è un reato di umanità. Non ho mai guadagnato, né preso soldi da alcuno – ha dichiarato Lucano – A chi voleva darmeli ho sempre detto di devolverli in beneficenza. A Riace sono stati usati soldi pubblici solo per progetti relativi ai migranti e per alleviare sofferenze – ha detto ancora il sindaco – opportunità di lavoro e di integrazione o dare una vita migliore a perseguitati o richiedenti asilo”.

È stato giusto quello che è successo a Becky? Era a Riace ed ha avuto due dinieghi, poi è andata a finire a San Ferdinando e lì è morta. Chi ha pagato per lei? Ecco ho evitato che tante Becky facessero quella fine. Io non ho forzato alcun regolamento. Salvare anche solo una persona per me vale fare il sindaco 15 anni».Anche per la fiction non ho voluto nulla. Io mi sono messo a disposizione di tutti. Tutti si nascondono dietro le regole – continua Lucano – forse rispetto io la Costituzione più di tutti.

La prima regola è avere rispetto degli esseri umani. Non hanno colore delle pelle e nazionalità, non c’è alcuna differenza».

Adesso toccherà al gip nelle prossime ore decidere se convalidare o meno l’arresto.