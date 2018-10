Marziale: “Non riconoscere l’autismo è un’aggressione sociale”

Condividi

di Grazia Candido – “Difficilmente un bimbo autistico può difendersi di fronte ad una aggressione della società e non riconoscere l’autismo è un’aggressione sociale”.

Il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria Antonio Marziale non accetta che nell’era dei diritti umani ci siano ancora discriminazioni, carenza di mezzi e strutture che aiutino i più bisognosi e, soprattutto, sa bene che ogni autistico è diverso dall’altro e, come in ogni disabilità, si tratta sempre di tagliare un vestito su misura. Un vestito che dovrebbe confezionare la Regione in cui vive il bimbo autistico che necessita “di avere al fianco persone che hanno non solo competenze tecniche ma una forte dose di umanità e disponibilità”.

Purtroppo, il trend dell’autismo è tristemente in ascesa, 1 bambino su 2 è affetto da DSA. Ma a che punto siamo davvero?

“Nonostante la normativa innovativa, l’Italia è tra gli ultimi paesi in Europa per quanto riguarda le risorse destinate alla disabilità e le famiglie lamentano la carenza di figure professionali in grado di prendersi cura delle persone con sindrome dello spettro autistico, in particolare nella scuola. Ancora oggi, molti non capiscono che gli autistici sono persone con difficoltà relazionali, ma che provano forti emozioni e, spesso, soffrono per l’incapacità di comprendere il contesto nel quale si trovano e per le prevenzioni dell’interlocutore. La strada da percorrere è ancora molto lunga”.

In un territorio come il nostro in cui non mancano varie criticità, i bambini autistici e le loro famiglie si scontrano contro un’altra dura realtà, l’assenza di mezzi e strutture.

“E’ una carenza che non riguarda solo la Calabria ma questa non è una giustificazione. La cosa che mi fa arrabbiare è che in questa Regione, teoricamente non manca nulla ma praticamente manca quella flessibilità, quella cooperazione, quella rete necessaria per garantire il successo formativo dei bimbi autistici. Per la medicina non esiste ancora una cura ma sono fondamentali alcune metodiche comportamentali e l’impegno di tutti i soggetti della società civile per rendere migliore la vita degli autistici e quella dei loro familiari. Al momento, purtroppo, questa situazione strutturale di cui i bambini autistici hanno bisogno non c’è ma per storia e diritto di cronaca, ci tengo a precisare che tutto il Paese è arretrato sul profilo dell’adeguamento di quelli che sono i bisogni delle famiglie con bambini autistici. Questa però, è una battaglia da fare perché l’autismo ancora ha sacche di incomprensione. È difficile parlare di diritti dei Minori in una Regione dove mancano le strutture elementari, dove la sanità è costretta a fare i conti con un commissariamento che bada solo al contenimento della spesa ed al rientro del deficit. E, intanto, la gente soffre”.

Sente di poter dare una parola di speranza alle famiglie e, magari, qualche consiglio pratico per contribuire a vincere questa battaglia comune?

“Che consiglio posso dare! Speranza ne do ogni giorno a mani piene ma al di là della speranza, servono i fatti e sono quelli che abbiamo sotto gli occhi. C’è da sperare che la Calabria ce la faccia da sola, però, farcela da sola significa avere la capacità di scegliere al momento in cui si è chiamati alle urne. Con oculatezza e senza sprecare il voto, senza lasciarsi trasportare dalla rabbia o per altre emozioni, veicolare la scelta verso una classe politica dirigente in grado di poter far della speranza un fatto concreto. Ricordo che la parola speranza è quella che maggiormente sento da quando sono nato in Calabria perché ogni epoca è stata quella della speranza, salvo poi sbattere con il muso per terra e rompersi i denti. Credo che la Calabria debba prima di tutto avere più rispetto di sé. Qualche mese fa, una bimba autistica si è vista togliere i soldi dall’Inps e solo dopo un mio intervento, è stato ripristinato il contributo. Durante la visita, un medico ha detto al padre che è un sottufficiale dei carabinieri: “sa in tanti ci marciate con questa storia dell’autismo”. Questo è emblematico di come ancora ci sia una sottovalutazione”.

Anche Bebbe Grillo ha sottovalutato l’autismo.

“E’ una cantonata, io non avrei detto quelle parole. Capisco che Grillo gioca sempre sui paradossi, che fa comicità di tutto ed è giusto che il comico lo faccia. Ma quando si ha un approccio politico non puoi trattare un tema come l’autismo per tornaconto comico. Ci sono temi con i quali la comicità non c’entra proprio per niente e la malattia e il disagio sono temi che non vanno comicizzati. Lo spettro autistico non è chiaro scientificamente, è un work in progress lo studio. La cosa certa è che è qualcosa di drammatico e di fronte a questo, bisogna contribuire ad andare verso i bisogni non a strumentalizzarli. I bimbi autistici sono la dolcezza fatta persona e molti confondono l’autismo con l’iperattività. Questa è ignoranza e chi dice che l’autistico è aggressivo lo confonde con l’iperattivo che è un’altra cosa. Purtroppo, l’ignoranza intorno all’autismo è diffusa ed è dovuta al fatto che la scienza stessa non ha contorni chiari anche perché si tratta di studiare il cervello ed il cervello è la cosa più inesplorabile. Arrivare al cervello vuol dire scoprire il grande mistero della vita. Ci sono cose che non sono alla nostra portata ma proprio perché non lo sono, con questi bambini bisogna avere riguardo, tatto, sensibilità, comprensione e soprattutto, non ergersi a comicità, non scherzare”.