Il neo rettore della Mediterranea, Zimbone: “La mia priorità sono gli studenti”

di Grazia Candido – Santo Marcello Zimbone è il nuovo rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e rimarrà in carica fino al 2024. Zimbone sesto rettore dell’Ateneo dopo Antonio Quistelli, Rosario Pietropaolo, Alessandro Bianchi, Massimo Giovannini e Pasquale Catanoso, si insedierà il 14 novembre prossimo ma sta lavorando incessantemente perché “gli studenti sono la mia priorità”.

Magnifico Rettore per la prima volta, un docente della facoltà di Agraria viene eletto alla massima carica dell’Ateneo con un ampissimo consenso. Quale sarà il suo primo obiettivo da raggiungere?

“E’ un po’ difficile fare una scala di priorità nel senso che io sono già a lavoro perché tutto proceda di pari passo. Una delle cose che vorrei si realizzasse anche se non è una novità per il nostro Ateneo, è la condivisione di quello che si fa e si farà e ci sarà un lavoro per dare a tutti la possibilità di offrire un contributo in fase iniziale e programmatoria. In questo dobbiamo mettere al primo posto lo studente e la studentessa già dentro all’università Mediterranea e i futuri studenti e studentesse affinchè possano svolgere il loro percorso formativo pienamente coinvolti nella dinamica del sistema universitario peraltro molto complesso”.

Appena eletto il suo pensiero è andato proprio agli studenti. Vuole dire qualcosa a questi ragazzi?

“Vorrei che già durante il percorso, attraverso questo coinvolgimento che ho invocato e vorrei perseguire, cominciassero a pensare al loro futuro durante gli anni che passano dentro l’università. Oggi, siamo presidio di attività di natura culturale, formativa per quanto riguarda il trasferimento dei risultati della ricerca, siamo un luogo vivace in cui lo studente può farsi l’idea per costruirsi un futuro. Di solito, questo momento lo si rinvia agli ultimi mesi quando lo studente è già pronto per laurearsi. Io vorrei fare un percorso che non è altro che la prosecuzione del lavoro svolto dal rettore in carica Catonoso, in cui, ovviamente, si avvantaggeranno di più i nuovi arrivati o coloro che sono all’inizio della carriera universitaria e lo faranno anche avvalendosi dell’esperienza di chi sta per uscire”.

Ha affermato che lavorerà per realizzare quanto indicato nel suo programma e saranno fondamentali le componenti della comunità accademica.

“Non c’è dubbio. Della comunità accademica fanno parte i professori, i ricercatori, il personale e gli studenti, non solo i già iscritti alla Mediterranea ma anche i futuri. Questo significa che ci dobbiamo mettere a lavoro per offrire il meglio a chi sta valutando cosa fare uscendo dal mondo della scuola e vorrei che l’Università Mediterranea offrisse una possibilità più a portata di mano perché trasferirsi in un’altra sede, significa cambiare vita. Quindi, stiamo lavorando in questa direzione e ci metteremo tutto l’entusiasmo, l’impegno affinchè questo avvenga in tempi brevi”.

Come vede il futuro dell’Ateneo?

“L’Ateneo si trova in una situazione solida dal punto di vista dei suoi fondamentali. E’ un Ateneo che, negli ultimi anni, ha scalato gli indicatori fissati dal Ministero e ci sono le condizioni per pensare con sufficiente ottimismo al futuro. Le basi per poterlo fare adesso ci sono, si tratta di fare delle scelte da un lato il più possibile condivise e dall’altro oculate e il più possibile razionali”.