Il giuramento di Lucano, Saviano racconta perchè il Sindaco di Riace ‘disobbedisce’

Condividi

Roberto Saviano, negli ultimi giorni, non perde occasione per raccontare il suo apprezzamento nei confronti di Mimmo Lucano e del suo modello d’accoglienza a Riace.

Il suo arresto lo ha sconvolto, ma non sorpreso. Lo ha definito “disobbediente civile” e ai microfoni di Radio Capital ha raccontato come e perchè lo è diventato.

“In un centro di accoglienza si possono accogliere solo un tot di persone. Qualche tempo fa una donna nigeriana – rivela – si trovò ad essere in soprannumero e pertanto non ci fu possibilità di accoglierla a Riace. Finì in un ghetto di Vibo o zone limitrofe e per difendersi dal freddo cercò di riscaldarsi con del materiale plastico e rifiuti. La sua baracca finì tra le fiamme e lei morì. Del suo corpo nessuno volle neanche le ossa, mentre Mimmo Lucanò andò a prenderle di persone e la fece seppellire a Riace. Da lì giurò che nessuno sarebbe più andato via da Riace e che avrebbe fatto di tutto per integrarle, caricandosi di tutte le responsabilità del caso”.

“Bisognerebbe – afferma Saviano – dare tutti i numeri, rendicontare tutte le spese e se lo fai in maniera disciplinata si scopre che accoglie più persone. Sta lì la disobbedienza. Riace non è un modello dove le mafie lucrano, ma un luogo dove i migranti vengono integrati e diventano indispensabili per il territorio”.