Gestione rifiuti a Reggio Calabria – Chiesti oltre 100 anni per i De Stefano

Oltre un secolo di carcere è la richiesta di condanna invocata dal pm antimafia di Reggio Calabria, Stefano Musolino, nei confronti dei nove imputati del procedimento, in corso di svolgimento con il rito abbreviato, scaturito dall’inchiesta “Trash”, secondo la quale gli interessi del clan di Archi si erano focalizzati sul settore della raccolta dei rifiuti, inserendosi nella “Fata Morgana”, la società mista creata ad hoc dal Comune e dichiarata fallita il 10 luglio 2012.

L’accusa ha invocato, al gup Maria Rosaria Savaglio, la condanna dei 9 imputati che hanno scelto il rito abbreviato. In particolare il pm ha chiesto che il boss Orazio De Stefano venga condannato a 13 anni di detenzione (in continuazione con una precedente sentenza). Per Paolo Rosario De Stefano invece, la Dda ha chiesto una durissima condanna a 30 anni di carcere. Per Paolo Caponera sono stati richiesti 24 anni mentre 18 anni per Giuseppe Praticò e 10 anni ciascuno per Andrea Saraceno e Andrea Giungo. Il pm Musolino infine, ha invocato la condanna a 6 anni di reclusione per Andrea Maviglia e a 5 anni, ciascuno, per Francesco Ferrara e Vincenzo Torino.