Convenzione tra Regione Calabria e Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco Calabria

È stata siglata in data 25 settembre u.s. una convenzione tra la Regione Calabria e la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco Calabria per l’esecuzione delle ispezioni atte al controllo del pericolo di incidenti rilevanti per gli stabilimenti o impianti che svolgono attività coinvolgenti sostanze pericolose.

Con il DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 l’Italia ha recepito la direttiva europea 2012/18/UE (cosiddetta Seveso III) che detta disposizioni finalizzate a prevenire

incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a dopolimitarne le conseguenze per la salute umana e per l’ambiente.

Alla presenza dell’Assessore Regionale Ambiente Antonella Rizzo, con la firma della convenzione tra Regione Calabria rappresentata dal Direttore Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio Arch. Orsola Reillo e, la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco rappresentata dal Direttore Regionale Ing. Marco Ghimenti, la Regione Calabria ottempera agli obblighi derivanti dalla Direttiva Seveso III.

La convenzione prevede che, una volta approvato dalla Regione Calabria il programma annuale delle ispezioni, la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco Calabria provvederà a designare dirigenti o funzionari tecnici, appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, quali componenti delle commissioni ispettive.

I vigili del fuoco metteranno a disposizione del territorio calabrese esperienza e professionalità nell’ambito del servizio di Prevenzione, a tutela della pubblica e privata incolumità.