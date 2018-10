Confesercenti, Aloisio: “Reggio è una città malata ma può guarire”

Condividi

di Grazia Candido – Ha le idee molto chiare e tanti progetti da realizzare per far uscire fuori da questo “collasso” economico Reggio Calabria. L’imprenditore reggino, già vicepresidente vicario di FederPubblicità Confesercenti, di cui è stato anche Presidente Regionale e titolare di A&S Promotion, Claudio Aloisio da oltre un anno è alla guida della Confesercenti e certe cose non le manda a dire ma con classe, sferra frecce appuntite a chi “dovrebbe curare questa città che è malata ma può guarire”.



Il suo non è un compito facile visto la crisi che ha colpito il Paese ed in particolare il Mezzogiorno che, però, paga e Reggio Calabria lo sa bene, anche il fatto di essere investito da un male chiamato ‘ndrangheta. Com’è la situazione attuale?

“Sta andando malissimo, siamo una città moribonda in questo momento. L’economia è compressa da una crisi profonda che non finisce: non ha dei volani economici esogeni che la possano sostenere e la situazione per le imprese, tranne per il settore agroalimentare che è l’unico che sta crescendo perché si rivolge ad un mercato esterno e drena risorse al di fuori del nostro territorio, è al collasso”.

Ha detto che la sua priorità è quella di confrontarsi, dialogare, toccare con mano le necessità del settore, dei piccoli imprenditori e commercianti. In questi anni, molte serrande si sono abbassate e la cosa sorprendente è l’apertura di negozi esteri. Come è possibile questo fenomeno?

“Questi negozi aprono perché al fronte dell’offerta c’è la domanda e questa viene da tutte quelle persone di varia nazionalità che risiedono in città. Questo tipo di economia nasce per tale motivo ma il problema più grosso sono i negozi in franchising a gestione diretta che aprono in tutte le città e possono contare su potenze economiche notevoli, facendo una concorrenza spietata ai negozi di prossimità. Di fatto alla città, questi franchising non lasciano nulla. I soldi che vengono spesi in questi negozi non rimangono nel circuito economico cittadino ma vengono mandati fuori. Al di là dei problemi pratici, abbiamo questo altro gap per cui la città si impoverisce anche sotto questo profilo”.

Come Confesercenti avete incontrato il ministro per il Sud Barbara Lezzi illustrando le vostre tre proposte.

“Siamo stati ricevuti dal Ministro sottoponendo il problema di una città che sta crollando su se stessa e facendo presente che Reggio Calabria è un unicum perché è la “sede” dell’organizzazione criminale più potente e più ricca del mondo che è la ‘ndrangheta, un freno allo sviluppo, ma è anche la città più povera e la più tassata d’Italia. Questo è un paradosso inaccettabile. Tutti gli indicatori danno la nostra città Metropolitana ai primi posti per le tasse e per minore occupazione: su 100 persone 30 sono gli occupati. Abbiamo la maggiore percentuale giovanile di inoccupati d’Europa. Al Ministro Lezzi abbiamo fornito tre proposte per lo sviluppo di Reggio Calabria che, però, dovrebbero essere al centro di una discussione politica. Se non ci sono interventi esterni per rivitalizzare l’economia e se non ci sono azioni strutturali premianti, non si va avanti. Le nostre proposte sono normativamente fattibili: sarebbe opportuno fare una Zona franca su tutto il territorio metropolitano in modo che tutti gli imprenditori possano pagare il 50% dei contributi ai propri dipendenti e sulle nuove assunzioni possano usufruire di una decontribuzione totale per 3 anni e poi per 7 anni una decontribuzione del 50%. Per gli impiegati già assunti invece, una decontribuzione del 50% per dieci anni. Insieme a questo, il pagamento del 50% dell’Imu per 5 anni e del 50% della tassa regionale delle imprese sempre per 5 anni. Sicuramente, una proposta di questo genere darebbe una boccata d’ossigeno. In questo modo, renderemmo Reggio Calabria appetibile non solo per chi intraprende qui ma anche per chi da fuori, vorrebbero investire da noi. Abbiamo anche proposto facilitazioni per la costruzione di strutture ricettive al di sopra dei 300 posti perché dal punto di vista turistico, noi non riusciamo ad intercettare i flussi che vengono governati dai tour operator i quali per mandare gente hanno bisogno di avere un sistema di strutture che possa garantirgli la gestione di gruppi molto numerosi. Noi non abbiamo strutture, ne abbiamo alcune a macchia di leopardo che non sono collegate tra loro. Se riusciamo ad investire per poter fare sistema, potremmo intercettare quei flussi turistici a noi per ora reclusi. Infine, la terza proposta è di fare degli interventi per il credito agevolato con i fondi di garanzia”.

Ma avverrà questa ripresa economica? E a livello locale, che stanno facendo le istituzioni?

“Il livello della discussione politica in questo momento è assolutamente inadeguato: si parla dei sintomi di un malato grave ma non della malattia. Non sto vedendo né sentendo nessuno che abbia una visione del futuro della città. I volani esogeni che possono portare risorse per sostenere la nostra economia sono il settore agroalimentare, una strada da seguire e valorizzare, ma quello principe del nostro territorio è il turismo. Bisogna fare qualcosa affinchè questo non diventi un semplice slogan ma una serie di strategie condivise da tutti coloro che, direttamente o indirettamente, operano nel settore turistico. Io mi sarei aspettato dalla politica un impegno prioritario verso questo settore e, oggettivamente, questo impegno non c’è stato. Non si è mai creato un tavolo con gli imprenditori, con le associazioni, con coloro che investono nell’ambito del turismo per creare delle sinergie o sfruttare attrattori culturali come il Museo archeologico nazionale. Anche da questo punto di vista, come Confesercenti, ci stiamo muovendo con un progetto illustrato al Ministro per poter mettere in rete tutti gli attori di questo ambito e valorizzare le nostre ricchezze da offrire ai turisti”.

Come vede Reggio Calabria fra dieci anni?

“Se continua così, vedo un cumulo di macerie economiche e sociali e una città desertificata. Dobbiamo far sì che la politica inizi seriamente a cambiare il passo e devono dirci a noi cittadini quali sono le idee di sviluppo per questa città. In questo momento, non le conosciamo, non c’è una forza politica che ci ha fatto o detto le proprie idee per lo sviluppo di Reggio”.