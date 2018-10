Arresto Lucano: Salvini, ma non solo: Saviano accusa il reggino Minniti e il Pd

Condividi

Roberto Saviano non ci sta. L’arresto di Mimmo Lucano lo ha sconto e a, livello mediatico, si sta esponendo in prima persona per esprimere il proprio sostegno al Sindaco di Riace ed al suo modello.

A Radio Capital ha raccontato come e perché la “disobbedienza” di Mimmo Lucano nasca dal giuramento seguito ad una tragedia. A Fanpage, invece, ha provato a dare una spiegazione politica a quella che viene quasi descritta come una persecuzione al Modello Riace.

Una chiave di lettura che, stavolta, non ha come bersaglio unicamente Matteo Salvini. “La solidarietà diventa un crimine” afferma Saviano e cita Brecht: “Quando l’ingiustizia diventa legge, la resistenza diventa dovere”. Nell’opinione del’autore di Gomorra il disegno del Ministro dell’Interno “si sta compiendo”, ma l’assist arriverebbe da un Governo e da un ministro di altra estrazione politica.

La caccia a Mimmo Lucano, come la definisce Saviano, è iniziato quando a capo del Ministero dell’Interno c’era il reggino Marco Minniti. Con lui sarebbero “iniziate le aggressioni al Modello Riace” secondo Saviano.

“Favoreggiamento all’immigrazione clandestina” è l’accusa che viene mossa a Lucano, colpa che deriverebbe dall’introduzione della Legge Bossi-Fini introdotta dal Governo Berlusconi.

Saviano, tra l’altro, non ha lesinato critiche al Pd per averla lasciata in vigore.

“Mimmo Lucano – evidenzia l’autore di Gomorra – ha fatto ripartire un paese desertificato dall’emigrazione e dalla miserie. Accoglieva bambini che oggi parlano con l’accento calabrese, le campagne sono tornate ad essere floride e le case disabitate dei calabresi emigrati in Australia ora sono abitate da immigrati”.