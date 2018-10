Condividi

Solidale con Mimmo Lucano, sindaco di Riace, in seguito al suo arresto per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, l’attore Beppe Fiorello che sul suo profilo Facebook scrive: “Crederò in te più di prima.

Qualcuno si porterà sulla coscienza la vita di un uomo straordinario, io lo so che Mimmo non sopporterà questa vergogna, ora cerco parole per difenderlo ma mi rendo conto che non va più difeso, va amato come lui ama il prossimo”.