A Roma la manifestazione per Mimmo Lucano. “Allora arrestateci tutti”

Si sono ritrovati in centinaia in piazza a Roma ieri pomeriggio, in un presidio di solidarietà con il sindaco di Riace, Mimmo Lucano, arrestato con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. “Siamo qui per fargli sentire che non è solo”.

La manifestazione, che si è svolta in piazza dell’Esquilino, alle spalle della basilica di Santa Maria Maggiore, nel cuore del quartiere multiculturale di Roma, è stata lanciata dal centro Baobab, l’associazione di volontari che si occupa della gestione dei migranti nella Capitale, e dall’Arci, ed è stata organizzata per sostenere Mimmo Lucano, con l’hashtag #IostoconMimmoLucano “per guardarci e riconoscerci in strada nel momento in cui le istituzioni usano tutte le loro forze per stroncare un’esperienza che ha mostrato come si possa davvero costruire un altro mondo” – dicono gli organizzatori.

“Colpendo lui – continuano- si cerca di arrestare un’idea di convivenza, un’idea di società di pace”, così ha scritto in un post su Facebook, Baobab Experience. “Riace era disabitata, oggi vive in un incontro di culture e persone di diversa provenienza. Riace – prosegue il post – ha dato uno schiaffo a chi ha dipinto il fenomeno migratorio come un problema, come una paura. Riace, nel suo piccolo borgo, ha dimostrato a tutti che la realtà è in mano nostra e che non c’è nulla di già scritto.”

In piazza anche la segretaria della Fiom, Francesca Re David, rappresentanti dell’Anpi, degli studenti, di “Articolo 1-Mdp”, molti attivisti dei movimenti, tanti cittadini accorsi spontaneamente e rappresentanti di Pd, Radicali, Potere al Popolo e Liberi e Uguali.