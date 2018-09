Versace, fine di un’era? Santo e Donatella pronti a vendere

Condividi

“Versace” è un marchio che, a livello internazionale, ha raggiunto picchi che poche altri brand di moda possono vantare. Il giusto riconoscimento ad un genio come Gianni Versace che, dopo la sua prematura scomparsa, ha lasciato le redini ai fratelli Santo e Donatella.

Un successo “Made in Italy” che Reggio Calabria ha sempre sentito un po’ proprio, sebbene non ci sia mai stata grande osmosi, almeno apparente, tra la famiglia e le proprie radici reggini, pur essendo cominciato tutto da qui.

Il marchio ed il gruppo sarebbero in vendita per due miliardi di euro. Sarebbe esattamente questa la valutazione di un gruppo che, dopo anni di difficoltà, avrebbe intrapreso la strada del rilancio.

Attualmente l’80% dell’azienda è ancora nelle mani della famiglia Versace, per effetto della proprietà della Givi, una holding condivisa da Santo, Donatella e la figlia Allegra). Il restante 20% è, invece, del fondo Blackstone.

Si sarebbero, inoltre, già fatti avanti due gruppi per acquisire un gruppo che nell’ultimo bilancio utili per quindici milioni con ricavi dell’attività caratteristica per 668 milioni di euro (Fonte Il Sole 24 ore).. Si tratterebbe dei gruppi americani Michael Kors e Coach-Tapestry.