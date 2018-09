Tripodi (FI):”Ottima linea di Cannizzaro, chiarezza e pragmatismo base per comunali”

Condividi

“Ottima la linea di chiarezza e pragmatismo espressa dal collega e coordinatore provinciale Francesco Cannizzaro in merito ai boatos sulle prossime elezioni comunali. E’ una posizione che condivido a pieno, il partito e’ compatto e pronto per la sfida delle sfide, restituire Reggio Calabria alla buona amministrazione di centrodestra.

Per farlo, più che fughe in avanti, e’ necessario serio e approfondito confronto con gli alleati, la stesura di un programma condiviso che abbia come fil rouge ,i contenuti e gli interessi di Reggio. La personalità che verrà individuata per ricoprire il ruolo di Candidato Sindaco della Città per il centrodestra, sicuramente sarà all’altezza del prestigioso incarico e il nostro movimento sarà la forza trainante del centrodestra come già dimostrato alle ultime elezioni politiche. Una condivisione, sul modus operandi da adottare, già ribadita anche dal collega Siclari a riprova della compattezza e sinergia di Forza Italia”. Lo dichiara Maria Tripodi, deputata e Vice Coordinatore Regionale di FI Calabria.