Toninelli: “Alitalia a breve ripristina collegamenti Reggio, Roma, Milano”

Condividi

“Alitalia a breve dovrebbe ripristinare i collegamenti tra Reggio Calabria, Roma e Milano”.

E’ quanto scrive su Twitter il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli precisando: “ci stiamo lavorando duramente”.

Il ministero delle Infrastrutture e trasporti, intanto, annuncia la nascita di nuova autorità portuale, quella dello Stretto di Messina, alla quale faranno capo i i porti di Messina e Milazzo per la Sicilia e di Reggio Calabria e Villa San Giovanni per la Calabria. Il ministero dei Trasporti spiega come la decisione, presa su impulso del ministro Danilo Toninelli, supera la scelta fatta dal precedente governo di accentrare tutto sul porto di Gioia Tauro che “danneggerebbe ulteriormente il territorio di Messina e Reggio Calabria. Già altamente svantaggiato”.