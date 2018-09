Toninelli a Porta a Porta: ‘Aeroporto Reggio importantissimo, rischiava di chiudere’

Condividi

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Toninelli ospite di Porta a Porta su Rai1 nell’ambito di un’intervista focalizzata su più punti ha spontaneamente citato la situazione dell’aerostazione di Reggio Calabria.

A domanda precisa rispetto alla possibilità che Alitalia mantenga il 51% pubblico con intervento delle Ferrovie dello Stato arriva una risposta imperniata sulla situazione di Reggio: ‘Insieme a Luigi Di Maio stiamo seguendo la situazione della compagnia di bandiera. Siamo ad uno stato d’avanzamento importante, la rilanceremo. Avete visto che abbiamo ripreso le tratte su Reggio Calabria, che rischiava di essere depauperata al punto che rischiava di chiudere un aeroporto importantissimo come quello dello Stretto. Alitalia é un caso su cui non diremo nulla fino a quando le cose non saranno fatte”.