Trema la terra nel reggino: tre scosse di terremoto ravvicinate

Sono tre le scosse di terremoto registrate nel reggino nel pomeriggio. L’intensità del fenomeno tellurico è stata piuttosto modesta, ma il fatto che si sia verificato ad una profondità relativamente bassa ha fatto si che qualcuno sia stato in grado di percepirlo.

La prima scossa è arrivata alle 16.30, ad una profondità di 15 km e l’epicentro è stato localizzato a largo della zona tirrenica.

Profondità 14 km, invece, per il secondo evento registrato sempre nella stessa zona alle 17.20.

11 km di profondità, invece, per l’ultima scossa che, come si può vedere dalla mappa, non è avvenuta distante dalle altre alle 17.46.