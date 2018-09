Terremoto – Circolazione ferroviaria sospesa fra Mileto e Reggio Calabria

Condividi

In seguito alla scossa di terremoto registrata nella zona di Reggio Calabria, il traffico ferroviario fra Mileto e Reggio Calabria (linea Rosarno – Reggio Calabria) è sospeso per verifiche tecniche sulla linea. E’ quanto rende noto attraverso un comunicato Rete Ferroviaria Italiana Spa, società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane responsabile della gestione complessiva della rete ferroviaria nazionale.

I tecnici di Rfi stanno effettuando delle verifiche a scopo precauzionale sui binari.

Traffico rallentato in via precauzionale anche in Sicilia, sulla linea Messina – Palermo, nella tratta Messina Scalo – Villafranca.