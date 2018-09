Taurianova (RC) – Iniziativa del Garante Marziale con il presidente Unicef Samengo

Condividi

Inizierà con un incontro a Taurianova (Rc) la prima visita ufficiale del neopresidente dell’Unicef Italia, Francesco Samengo, che sarà accompagnato nei suoi incontri istituzionali dal Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale.

“E’ davvero un grande onore – afferma Marziale – avviare un rapporto di proficua collaborazione con il dottor Francesco Samengo che ha scelto la sua Calabria per conoscere in maniera approfondita le problematiche dell’infanzia e l’adolescenza. Il prossimo 21 settembre infatti – ricorda ancora Antonio Marziale – saremo ospiti del comune di Taurianova dove incontreremo il sindaco, ing. Fabio Scionti e la comunità cittadina alle ore 10,00 nell’aula del Consiglio comunale. Nel pomeriggio della stessa giornata, dalle ore 17,00, parteciperemo nell’aula ‘Monteleone’ di Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale, insieme al presidente dottor Nicola Irto, al sindaco della Città Metropolitana, avv. Giuseppe Falcomatà, e al segretario regionale di Unicef Calabria, dotto Pietro Marino, ad un convegno aperto alla cittadinanza. Voglio ribadire – conclude Antonio Marziale – la mia personale soddisfazione per la nomina di Francesco Samengo alla guida della sezione italiana dell’Unicef, uno degli gli organismi mondiali più importanti, la cui opera ha permesso la salvaguardia di migliaia di bambini e giovanissimi a rischio in molte aree di guerra e disagiate economicamente del mondo”.