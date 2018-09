Taurianova (RC) – Al via domani la Festa de l’Unità

Condividi

I Democratici della Piana si ritroveranno a Taurianova in piazza Mercato (ex pescheria), per una due giorni di dibattiti, confronto e proposta. Una festa che il Pd ha voluto organizzare nel segno della partecipazione e del dialogo, ponendo al centro le prospettive e le sfide che attendono il territorio calabrese e, in modo particolare, l’area della Piana.

mercoledì 12 settembre alle ore 18 con l'inaugurazione della Festa. A seguire, alle 18.15, il programma entrerà nel vivo dei lavori con il dibattito dal titolo "L'alternativa nasce dai territori. Il Pd e il centrosinistra per la Calabria e per l'Italia". Interverranno Salvatore Spinelli, Giovanni Puccio, Demetrio Battaglia, Sebi Romeo, Nicola Irto e Mario Oliverio. Chiuderà la prima serata della Festa dell'Unità, lo spettacolo musicale ad opera della "Tore Lombardo Band".