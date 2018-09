Stilo (RC) – Avviso del Comune per assegnazione beni confiscati

Condividi

Il Comune di Stilo, su deliberazione della Giunta, ha pubblicato l’invito a manifestare interesse rivolto alle associazioni, enti ed organizzazioni di volontariato per l’affidamento in comodato d’uso di beni confiscati alla mafia e trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune.

Si tratta di una importantissima opportunità per coloro che intendono utilizzare questi beni per finalità sociali a sostegno della comunità al fine di attivare su terreni agricoli e fabbricati confiscati ad organizzazioni criminali gestioni produttive a fini sociali, mediante l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di questi beni ai sensi della normativa vigente in materia. Tutto ciò è stato predisposto a seguito dei decreti emessi dall’Agenzia del Demanio Direzione Centrale per i servizi immobiliari – Direzione Gestione beni confiscati, in cui venivano trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune di Stilo per finalità sociali, in conformità allo spirito della Legge 109/96 modificativa ed integrativa della legge 31 maggio 65 n. 575 come successivamente modificata ed integrata, beni confiscati alla mafia.

Attraverso questi provvedimenti verranno individuati i soggetti cui concedere i beni confiscati alla mafia facenti parte del patrimonio indisponibile dell’Ente.

“In nome dell’interesse pubblico – dichiara il sindaco di Stilo, Giancarlo Miriello, – che tutti i beni confiscati alla mafia e ricadenti sul territorio comunale vengano riutilizzati per farne luoghi dove vengano svolte attività sociali in senso ampio, al servizio del territorio, per rafforzare e accrescere la cultura della legalità e creare un’opportunità di sviluppo e di lavoro, con l’obiettivo di creare centri e luoghi di aggregazione e combattere il disagio sociale, l’emarginazione, l’isolamento, la disoccupazione, fenomeni che riguardando, soprattutto i giovani”.

Nell’elenco dei beni da assegnare sono compresi diversi terreni e fabbricati. Si tratta, più nello specifico di un immobile di due piani, oltre quello a piano terra, costituito da 4 appartamenti (due a piano) di 120 mq ciascuno e due garage a piano terra di complessivi 240 mq. L’immobile è situato nella Contrada Caldarella di Stilo. Nella stessa contrada sono situati i due appezzamenti di terreno di circa 6.500 mq, coltivati a uliveto, più altre due particelle catastalmente risultanti destinati a pascolo.

Nello stesso avviso per l’assegnazione sono compresi altri nove appezzamenti di terreno nella contrada Prano di Stilo.

Gli interessati, aventi i requisiti richiesti dall’avviso pubblico, devono presentare la domanda di assegnazione secondo quanto stabilito nello stesso avviso, che è pubblicato sull’Albo Pretorio online del Comune di Stilo, alla Sezione avvisi vari.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata a giorno 30 settembre 2018.