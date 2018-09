Servizio Civile Nazionale: a Reggio Calabria sette progetti per 28 giovani

Condividi

Sta per scadere il termine ultimo per la partecipazione al bando di Servizio Civile Nazionale per la selezione di giovani da impiegare nei progetti attivati dal Comune di Reggio Calabria.

Come ricorda l’Assessore alle Politiche sociali, Lucia Anita Nucera, “i giovani di entrambi i sessi, che abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, possono inviare domanda di partecipazione al bando per la selezione di 28 volontari per i progetti comunali di servizio civile sviluppati in vari ambiti: dall’inclusione sociale ai servizi bibliotecari, fino alla promozione della cittadinanza attiva”.

Le domande possono essere inviate via PEC, a mezzo raccomandata A/R, o consegnate a mano presso l’Ufficio Servizio Civile del Comune di Reggio Calabria, in via Sant’Anna II tronco snc – Palazzo Ce.Dir., entro il prossimo 28 settembre. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile.

“Nei mesi scorsi abbiamo accolto con gioia la convalida da parte dell’Ufficio del Servizio Civile del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale di tutti i sette progetti elaborati dall’Assessorato che sovrintendo – ha affermato Lucia Anita Nucera – oggi, con lo stesso entusiasmo, invito i giovani reggini a partecipare alla selezione e cogliere l’opportunità messa a disposizione dall’Amministrazione per vivere un’esperienza formativa intensa e utile per lo sviluppo delle proprie potenzialità personali e per un primo approccio con il mondo del lavoro”.

Sul sito web istituzionale www.reggiocal.itè possibile visionare la documentazione integrale relativa al bando.