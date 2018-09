Reggio Calabria – Ultimi preparativi per la “Mediterranean Wellness”

Condividi

Ultimi preparativi per la “Mediterranean Wellness”, evento legato al mondo della salute e del benessere e organizzato dalla Cooperativa Sociale Turismo per Tutti afferente al sistema ACU – Azione Cristiana Umanitaria, fondata dal missionario cristiano Gilberto Perri. L’iniziativa si svolgerà sul Lungomare “I. Falcomatà”, presso l’Arena dello Stretto di Reggio Calabria dal 13 al 16 settembre.

L’Evento rientra nell’ambito del progetto regionale per la valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria, infatti unitamente all’ambito wellness, quest’anno il programma è caratterizzato da spettacoli ed incontri culturali con l’obiettivo di dare un nuovo impulso alla crescita di Reggio Calabria, quale meta di un ritrovato turismo culturale. A tal fine si svolgeranno gli spettacoli teatrali “Il mito di Scilla”, “Il miracolo di San Paolo”, “La magia della Fata Morgana”, “Pentidattilo e la strage degli Alberti” a cura del giovane gruppo teatrale Talents for Christ, direzione artistica di Anna Fazio. Inoltre sarà dato spazio alla storia con un approfondimento sullo Sport e le Terme nell’età Greco-Romana nella Città di Reggio Calabria organizzato dalla redazione di Veritas News 24, condotto dal Dr. Vincenzo Tromba, direttore editoriale della testata e con la partecipazione del Prof. Universitario, Daniele Castrizio. A partire dalle ore 16:00 di giovedì 13 settembre, il cartellone prevedrà attività di fitness a cui seguiranno intorno alle 20:30, spettacoli di danza delle più prestigiose scuole di danza di Reggio Calabria, intervallate sia da momenti di cabaret con il Caprì Show di Pasquale Caprì e il Celentano Show di Pasquale Guareri, sia da esibizioni musicali della giovane band Christian Music. Le serate saranno condotte da Domenico Desimone e Anna Fazio, presentatori ufficiali dell’Evento. In sintesi dunque, dal 13 al 16 settembre 2018, l’Arena Ciccio Franco, farà da cornice ad una vasta serie di appuntamenti: il programma completo è già visionabile sulla pagina facebook ufficiale della Mediterranean Wellness. Partners ufficiali dell’evento: I.P.F. Sezione 289 “Gilberto Perri”, Veritas News 24, A.C.U. Azione Cristiana Umanitaria, ReggioTv, Radio Touring, Acqua Sorbello e Decathlon.