Reggio Calabria – Spaccio Alimentare chiude due punti. Sciopero dei lavoratori

“Spaccio Alimentare” annuncia la chiusura dei due punti vendita di Reggio Calabria: lavoratori in sciopero.

Arriva come una doccia fredda la notizia per circa 50 lavoratori che da un giorno all’altro rischiano di restare senza lavoro per la chiusura comunicata dal gruppo Cambria dei due supermercati a marchio “Spaccio Alimentare” di Pellaro e Arghillà.

I sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno proclamato lo sciopero ad oltranza e i lavoratori stanno manifestando fuori dai punti vendita ormai chiusi da ieri, pronti ad essere probabilmente solo svuotati.

E inconcepibile un atteggiamento del genere ribadiscono i sindacati – senza il preventivo e dovuto confronto sindacale. È inutile rappresentare il clima di allarmismo e confusione che si respira ormai in tutti e due i punti vendita a causa delle imprevedibili e improvvise iniziative messe in essere dal gruppo Cambria.

Domani, 12 settembre si svolgerà all’Ispettorato del lavoro un incontro con l’azienda chiesto con urgenza dalla triplice dove si spera di avere delle risposte da parte dell’azienda.

L’obiettivo è di affrontare il tema del mantenimento del perimetro aziendale e di tutti i livelli occupazionali per garantire un futuro occupazionale a tutti i lavoratori che per anni hanno prestato servizio in quei punti vendita.