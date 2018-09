Reggio Calabria – Renzo Arbore apre le feste Mariane a Piazza del Popolo

Condividi

Aprono le festività mariane Renzo Arbore e l’Orchestra Italiana, questa sera alle ore 21:30 a Piazza del Popolo.

Un live atteso in riva allo Stretto che riporta il cantautore foggiano Arbore con la sua straordinaria orchestra, fondata nel 1991 e composta da quindici grandi strumentisti, a Reggio Calabria dopo essere approdata in molti dei più prestigiosi teatri d’Italia e del resto del mondo (New York, Londra, Parigi, Mosca, Tokyo, Caracas, Buenos Aires, San Paolo, Rio de Janeiro, Toronto, Montreal, Sidney, Melbourne, Pechino, Shanghai).

In questi ultimi anni, sembrerebbe essersi rafforzato il ruolo per così dire “istituzionale” dell’Orchestra Italiana con Arbore ormai diffusamente riconosciuto come autentico “ambasciatore” della musica e della cultura “italiana” nel mondo.

Renzo Arbore è circondato da 15 talentuosi musicisti: “…all stars” come ama definirli egli stesso, tra i quali spiccano l’appassionato canto di Gianni Conte, la seducente voce di Barbara Buonaiuto, quella ironica di Mariano Caiano e i virtuosismi vocali e ritmici di Giovanni Imparato. E poi ancora: la direzione orchestrale e il pianoforte di Massimo Volpe, fisarmonica e piano di Gianluca Pica, le chitarre di Michele Montefusco, Paolo Termini e Nicola Cantatore, le percussioni di Peppe Sannino, la batteria di Roberto Ciscognetti, il basso di Massimo Cecchetti e, dulcis in fundo, gli struggenti e festosi mandolini di Raffaele La Ragione, Salvatore Esposito, Salvatore della Vecchia, regaleranno al pubblico reggino uno spettacolo travolgente.