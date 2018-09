Reggio Calabria – Programma della Notte dei Ricercatori all’Università Mediterranea

Condividi

Venerdì 28 settembre, dalle 16, si rinnova l’appuntamento con la Notte dei Ricercatori quando l’Università Mediterranea aprirà le porte alla città mostrando ai visitatori esperimenti e presentazioni delle attività di ricerca dell’Ateneo con stand espositivi, concerti ed iniziative a cura delle Associazioni studentesche negli spazi interni ed esterni di Architettura.

Gli eventi comprenderanno esperimenti e dimostrazioni scientifiche dal vivo, seminari divulgativi e ludico-scientifici.

Alle 18, presso l’Aula magna “Quaroni” di Architettura, si rinnoverà l’ormai tradizionale appuntamento con la cerimonia di consegna delle Pergamene ai dottori di ricerca che da anni celebra il raggiungimento del grado più alto di istruzione universitaria.

Alle 21:30, aprirà la sezione dei concerti, il sound e la contagiosa miscela di musica etnica di Eugenio Bennato, con il suo da Che Sud è Sud – Tour Estate 2018.

Due figure femminili a rappresentare l’energia della Taranta che dalla arcaica favola popolare irrompe nella realtà contemporanea e conquista straordinarie platee di nuova generazione. Due chitarre ad arricchire e a colorare di moderne armonie la musica del sud fatta di accordi semplici, circolari ed irresistibili. Ed i racconti di un percorso di ricerca e di creatività che va a toccare temi che sono diventati materia viva della cultura di oggi, dalla questione meridionale al brigantaggio storico, dalla partenza dei bastimenti per le lontane Americhe alla nuova migrazione dagli altri sud del mondo.

I suoi più grandi successi chiuderanno la prima parte musicale della serata.

Alle 23:30 spazio al DjSet di PaulCam & Tony Voice.

Una selezione dei più celebri brani del momento surriscalderà la lunga notte della ricerca.

Programma

Ore 16:30 – Dipartimento DIGIES

Apertura Expo della Ricerca a cura delle Associazioni studentesche

Un punto di vista differente per far conoscere la ricerca che si fa dentro le mura universitarie. L’Expo sarà arricchito da un Corner informativo sull’offerta formativa di Ateneo a cura dell’Ufficio Orientamento, da un Corner informativo EU dedicato alle politiche e agli strumenti di finanziamento a sostegno della ricerca e sui risultati raggiunti nell’ambito di progetti europei e nazionali.

Ore 16:00 – 18:00 – Dipartimento DARTE

Visita guidata, con approfondimento conoscitivo delle principali attività di prova e testing, presso il BFL – Building Future Lab, Sezione TCLab (Test Lab & Test Cell), di cui è responsabile il prof. Martino Milardi, all’interno del quale si effettuano servizi di certificazione e sperimentazione nel settore delle Costruzioni.

La visita verrà svolta con gruppi di 20 persone per volta ed è prenotabile sul sito https://www.superscienceme.it/sperimenta-la-ricerca

Ore 16:30 – 21:30 – Dipartimento DIGIES

Seminari scientifico-divulgativi approfondiranno differenti tematiche legate alla ricerca con sperimentazioni e momenti ludici.

16:30/17:00 – “Augmented e Virtual Reality: nuovi modelli di valorizzazione dei beni culturali”

Durata mezz’ora

Nuove frontiere e soluzioni innovative per ampliare l’esperienza di visita ed arricchire la fruizione dei contenuti culturali, grazie a nuovi approcci e metodi di comunicazione.

A cura di Aurelio Destile

17:00/18:00 – “L’Italia in cifre si fa Cruciverba”

Durata 1h

Gioco con quesiti tratti da “L’Italia in cifre” (edizione 2016), organizzato a squadre e visualizzato su maxi schermo.

In collaborazione con ISTAT

h.18:00/19:00 – “Statistico per un giorno”

Durata 1h

Compilazione (da PC, tablet o smartphone) di un test on line per mettersi alla prova con la statistica e ricevere il proprio profilo statistico.

In collaborazione con ISTAT

19:00/19:30 – “Arte salvata, un restauro per Camerino”

Durata mezz’ora

Interessante viaggio alla scoperta del restauro della macchina processionale di Santa Maria in Via di Camerino (MC) salvata dalle macerie del terremoto.

A cura del Museo Diocesano di Reggio Calabria 19:30/20:00 – “Il designer Antonio Aricò presenza A. Story”

Durata mezz’ora

Storia di un percorso creativo nel mondo del design internazionale. 20:00/20:30 – “Cocktail Molecolari: l’arte del mixologist”

Durata mezz’ora

Drink creativi e innovativi originati dalla Molecular Mixology con degustazione.

A cura del prof. Francesco Mauriello 20:30/21:30 – “Spaghetti Competition: costruire con la pasta”

Durata 1h

Può un materiale friabile come la pasta essere utilizzato per realizzare strutture capaci di sviluppare un’inattesa resistenza meccanica?

A cura del prof. Lucio Bonaccorsi

Ore 18:00 – Aula magna Quaroni

Cerimonia di Consegna delle Pergamene ai Dottori di Ricerca

Ore 21:30 – Spazi esterni Architettura

Eugenio Bennato in concerto – Da che Sud è Sud – Tour Estate 2018

Ore 23:30 – Spazi esterni Architettura

DjSet di PaulCam & Tony Voice.

Partecipa attivamente anche tu alla Notte dei Ricercatori 2018 scattando una foto o facendo un video che testimonino l’esperienza vissuta, attivamente o da semplice spettatore tramite il concorso “Immagina la Ricerca”. Un particolare premio ti aspetta!!

Maggiori info e regolamento su: https://www.superscienceme.it/immagina-la-ricerca