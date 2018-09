Reggio Calabria – Premiati i fratelli Genovese, borsa di studio StarCup Calabria

Condividi

Giovedì abbiamo consegnato un riconoscimento al lavoro dei fratelli Matteo e Vincenzo Genovese, che hanno fatto parte del team di ricerca “FisioIng” classificatosi terzo alla scorsa edizione della StartCup Calabria, conquistando il biglietto d’accesso alle fasi nazionali che si terranno a Verona.

«Un momento di orgoglio per tutta la città – ha detto il presidente del consiglio comunale Salvatore Celi – un momento che ci consente di mandare un messaggio positivo a tutti i giovani. L’impegno, la predisposizione al lavoro di squadra, e le menti brillanti di questi ragazzi ci consentono di guardare con ottimismo al futuro».

«La cosa estremamente positiva del lavoro di Matteo e Vincenzo, esempi positivi del nostro territorio, è la testimonianza che qualcosa può nascere nella nostra terra – ha spiegato l’assessore Wladimiro Maisano – una risorsa culturale, una visione nuova che può nascere, crescere, svilupparsi e prodursi nel nostro territorio».

Matteo e Vincenzo Genovese, spiegando il loro progetto, hanno detto: «Abbiamo constatato la mancanza di un macchinario per una raccolta globale nell’analisi posturale. Così abbiamo creato un team di ingegneri e realizzato un concept che sopperisse a tale mancanza. È stato bello poter pensare a qualcosa da realizzare, alla possibilità creare qualcosa di nuovo e sentirsi dire da una commissione di esperti che la nostra è un’idea che vale. Abbiamo provato a partecipare alla StartCup sapendo di doverci misurare anche con gruppi con brevetti già approvati e con anni di ricerca alle spalle. Siamo agli albori del nostro progetto, continueremo a lavorare per migliorarlo e farci trovare pronti». E ancora: «Questa terra soffre la piaga dell’emigrazione intellettuale. Ma ora vediamo nuove opportunità per la Calabria, una nuova prospettiva. Anche grazie al progetto Calabria innova ed ai finanziamenti Regionali per la creazione di nuove realtà imprenditoriali. La nostra vittoria è stata inaspettata, e siamo fieri di poter rappresentare il comune di Palmi alla gara nazionale che si terrà a Verona».

«Questi due ragazzi hanno dato un contributo alla scienza e lustro alla città di Palmi – ha spiegato il sindaco Giuseppe Ranuccio – questo è un momento che ci consente di mandare un messaggio positivo, testimoniando che qualcosa di grande e sano può nascere nella nostra terra. Oggi, grazie all’impegno dei fratelli Matteo e Vincenzo Genovese, si parlerà di due giovani eccellenti, che hanno intrapreso una strada sulla quale è fondamentale la collaborazione e la sinergia, fattori assolutamente positivi. Il nostro patrimonio è fatto anche di menti fervide ed attive che ci consentono di guardare con ottimismo ad un futuro di cui stiamo gettando le basi».