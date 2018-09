Reggio Calabria – pluripregiudicato arrestato per maltrattamenti in famiglia

Nella serata di ieri, gli Agenti del Commissariato di P.S. di Palmi hanno tratto in arresto OLIVERI Francesco, 36enne, pluripregiudicato di Seminara, responsabile di maltrattamenti in famiglia nei confronti del fratello.

L’intervento del personale della Polizia di Stato è stato richiesto dalla sorella dell’uomo che stava maltrattando l’altro fratello.

L’atteggiamento aggressivo e minaccioso dell’OLIVERI è proseguito anche davanti gli operatori del Commissariato di P.S. di Palmi, giunti repentinamente presso l’abitazione della famiglia interessata.

Gli Agenti hanno immediatamente immobilizzato e arrestato l’uomo che, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria interessata, è stato ristretto presso la locale casa circondariale in attesa della convalida del provvedimento provvisorio di polizia e delle ulteriori determinazioni in merito da parte dell’organo giudiziario interessato.

Nei giorni scorsi la sorella dell’uomo aveva presentato formale denuncia proprio per i maltrattamenti subiti dal fratello. Ancora una volta il tempestivo intervento del personale della Polizia di Stato ha scongiurato il verificarsi di conseguenze peggiori in ordine ad un reato che influisce sulla pacifica coesistenza familiare.