Reggio Calabria – Passaggio di consegne al Comando Vigili del Fuoco

Condividi

Nella mattinata di oggi, presso il Comando dei Vigili del Fuoco vi è stato il passaggio di consegne tra il Dirigente uscente, Ing. Gino NOVELLO, e il Dirigente subentrante, Ing. Marco GHIMENTI.

Salutando il Comando con evidente commozione, l’Ing. Gino NOVELLO, destinato a ricoprire l’incarico di Dirigente al Comando di Cagliari, ha ringraziato tutto il personale per l’intensa attività svolta, nei suoi tre anni di permanenza a Reggio Calabria, che ha permesso al Comando di raggiungere alti livelli di efficienza, pur con tutte le problematiche derivanti dalla

complessità della provincia Reggina. L’ing. Novello ha tenuto a precisare che ha sempre cercato di coltivare rapporti umani che, come sua convinzione, costituiscono l’humus per consentire a tutte le componenti del Comando di operare all’interno delle regole stabilite.

L’Ing. Marco GHIMENTI, Dirigente Generale alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Calabria, assume da oggi la reggenza del Comando di Reggio Calabria. In precedenza l’Ing. Ghimenti ha svolto presso il Comando di Roma incarichi da funzionario del servizio portuale ed aeroportuale e attività di coordinamento nel Centro Volo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco

di Ciampino, anche con il brevetto da elicotterista. È stato Comandante provinciale di Ascoli Piceno e Direttore dell’Istituto Superiore Antincendio di Roma. Dal 2014 è stato, altresì, Comandante dei Vigili del Fuoco di Roma.

L’Ing. Ghimenti assumendo la reggenza del Comando ha espresso la convinzione che tutto il personale continuerà nell’impegno costante per far progredire il Comando rendendolo capace di affrontare le sfide che si presenteranno in futuro garantendo, da parte sua, il massimo impegno e determinazione nell’affrontare le problematiche che avverranno.