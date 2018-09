Reggio Calabria – Officina dell’Arte alza il tiro, nuova stagione con grandi big

Condividi

di Grazia Candido (foto Aldo Antonio Fiorenza) – Quarto anno consecutivo per l’Officina dell’Arte che rafforza il tiro con un cartellone teatrale “altissimo sia dal punto di vista artistico che economico”. Ci tiene a sottolinearlo il direttore artistico Peppe Piromalli, oggi alla conferenza stampa di presentazione del cartellone 2018-2019 a Palazzo Alvaro e alla quale hanno preso parte insieme al sindaco e vicesindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà e Riccardo Mauro, gli attori Federico Perrotta e Valentina Olla.

“La nostra linea rimane la stessa quella del sorriso perché siamo in una città con tanti problemi, alcuni li stiamo risolvendo, altri li abbiamo risolti – afferma il leader Piromalli – In programma, abbiamo scelto otto spettacoli per vincere una duplice sfida: portare in scena contenuti culturalmente vivi che siano espressione dell’attuale società avvicinando un pubblico più giovane al mondo del teatro e dimostrare che, anche un’affermata realtà come l’Officina dell’Arte riesce a fare cultura in una terra difficile come la nostra”.

Pienamente concorde l’attore Antonio Malaspina che ricorda anche la scuola di teatro “Akkademia”, istituita dall’associazione culturale Officina dell’Arte, fucina e punto di riferimento formativo per tanti talenti presenti sul territorio.

Ma andiamo nel dettaglio del cartellone che si apre il prossimo 27 Ottobre con “Mi piace” di Gabriele Cirilli, uno show divertente e appassionato in cui il comico abruzzese farà riflettere e sorridere il pubblico. Si continua il 17 Novembre con una commedia “cult” dal testo brillante, scorrevole e da ottimi tempi comici, per quasi due ore di risate, che vedrà un gradito ritorno in riva allo Stretto, il travolgente Federico Perrotta e Valentina Olla protagonisti di “Uomini sull’orlo di una crisi di nervi”. Il 4 Dicembre invece, sarà la volta di Francesco Pannofino ed Emanuela Rossi nella travolgente commedia “Bukurosh mio nipote – Il ritorno dei suoceri albanesi”, pièce leggera che sottolinea e smonta qualche pregiudizio. L’anno nuovo si apre con due appuntamenti: l’irresistibile Teresa Mannino in un vero e proprio One Woman Show, “Sento la terra girare” (fuori abbonamento)in scena il 3 gennaio e il 18 Gennaio, prima nazionale, la brillante commedia “Mostri a parte” con Maurizio Casagrande simpatico attore napoletano, volto noto del trio Casagrande-Buccirosso-Salemme e della fiction “Carabinieri”. Il 7 Febbraio spazio al grande varietà con “Massimo Lopez & Tullio Solenghi show” mentre il 23 Marzo sarà la volta della compagnia teatrale Officina dell’Arte a debuttare con la commedia “Se stiamo insieme ci sarà un perchè” scritta e diretta da Marco Cavallaro con Peppe Piromalli, Antonio Malaspina e altri attori dell’Oda. Spetterà all’interprete siciliano Marco Cavallaro (il travolgente maggiordomo di “Se ti sposo mi rovino”) accompagnato dall’attrice Ramona Gargano a chiudere la stagione dell’Officina dell’Arte il 27 aprile con “That’s amore”, una commedia più che degli equivoci, dell’equivoco: un errore provvidenziale che ridona speranza in tempi precari, una nota di fiducia con un carico di sana ironia.

“E’ sicuramente un programma che ha alzato la qualità dell’offerta – afferma il vice sindaco Mauro – e il modus operandi dell’Officina dell’Arte è sposato da questa amministrazione che, con un bando specifico, dà l’opportunità a tutti coloro che vogliono fare teatro, spettacolo, eventi per valorizzare la nostra città di essere supportati in progetti di rilievo. Premiamo la meritocrazia perseguendo il percorso di lavorare in squadra per crescere”.

Il primo cittadino invece, si sofferma sul lavoro svolto in questi anni dall’attore Piromalli che “ha dimostrato che è possibile fare presa culturale a Reggio Calabria presentando attività rilevanti. Si condivide un percorso, una scelta, un’idea condivisa e vogliamo continuare a sostenere chi fa impresa culturale per due motivi: consentire ai cittadini di mettere da parte per un paio di ore, i problemi personali e dare la possibilità di gustare spettacoli che sono un valore aggiunto per la città”.

Onorati di far parte di una stagione prestigiosa sono gli attori Perrotta e Olla, compagni nella vita e in scena, che si soffermano sullo spettacolo “Uomini sull’orlo di una crisi di nervi” in programma il prossimo 17 Novembre.

“La commedia quest’anno festeggia 25 anni ed è sempre un testo divertente ed attuale – afferma il camaleontico Perrotta – La storia racconta di quattro amici che si riuniscono ogni lunedì a casa di Pino per giocare a poker discutendo delle loro storie matrimoniali, parlano di donne e d’amore, tra litigi, incomprensioni e relazioni che si trascinano a fatica”.

“Il cliché dell’uomo in crisi e della donna in crisi non è cambiato per niente – incalza la bellissima Olla che mostra già dalle prime battute, l’ottimo feeling con il compagno con il quale gioca e, volutamente, in zittisce quando si parla di problemi di coppia – E’ uno spettacolo dalle tinte realistiche e sempre attuali, dove ognuno può ritrovarsi in una situazione, in un pensiero e in luogo comune del rapporto uomo-donna che viene messo a nudo in tutte le sue sfaccettature. Il cast è affiatato e lo spettacolo va assolutamente visto”.

Anche quest’anno, l’Officina dell’Arte sposa la solidarietà e insieme al Kiwanis con il suo presidente Antonio Rotella, devolverà parte degli incassi, all’associazione dei bimbi autistici che usufruiscono della terapia multisistemica in acqua. I bimbi inoltre, saranno ospiti della compagnia teatrale per tutta la stagione.