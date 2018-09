Reggio Calabria – Mostra “Scatti di valore. Sguardi sui valori del volontariato”

Condividi

Apre al pubblico lunedì 10 e martedì 11 settembre 2018, presso il Chiostro di San Giorgio al Corso a Reggio Calabria, la mostra “SCATTI DI VALORE. Sguardi sui valori del volontariato”.

Un’esposizione di circa 30 scatti selezionati tra centinaia di fotografie partecipanti alle sette edizioni dell’omonimo contest fotografico, dal 2010 al 2017, frutto dell’incontro del Centro Servizi al Volontariato reggino con migliaia di giovani studenti di diversi licei e istituti tecnici della Città Metropolitana.

“La mostra è uno degli esiti di un’attività molto articolata, quella di Scatti di Valore” – come racconta il presidente del CSV Ignazio Giuseppe Bognoni – “ideata e avviata nel 2011 per celebrare l’Anno Europeo del Volontariato con l’intento di promuovere esperienze di partecipazione civica e servizio attivo tra i giovani, e consolidatasi sempre più negli anni, fino a divenire una buona prassi che ha generato intense sinergie educative tra il mondo della scuola e quello del volontariato, coinvolgendo tanti giovani in un’esplorazione creativa e in prima persona dei principi contenuti nella Carta dei Valori del Volontariato”.

La mostra nasce proprio per valorizzare il patrimonio raccolto in questi anni, per dare voce e spazio ai valori dei giovani e per promuovere i valori del volontariato e della cittadinanza attiva. Inserita nel cartellone degli eventi organizzati in città per le festività mariane, sarà visitabile dalle 18:00 a mezzanotte con ingresso gratuito. Contestualmente sarà attivo un infopoint presso il quale i cittadini interessati potranno ritirare del materiale divulgativo e ricevere informazioni sulle opportunità e i servizi di orientamento al volontariato che il CSV offre gratuitamente.