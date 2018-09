Reggio Calabria – Mostra fotografica d’epoca alla parrocchia di San Francesco

Condividi

Da ieri e sino al prossimo 4 di Ottobre, in ricorrenza della festa del Santo Patrono d’Italia, San Francesco, è possibile ammirare la mostra “fotografica d’epoca” promossa dalla Parrocchia di San Francesco d’Assisi di Reggio Calabria.

All’interno della parrocchia, sita in via Sbarre centrali, periferia sud della città, è stata allestita un’interessante esposizione di fotografie per raccontare i cinquant’anni di storia del convento da sempre, un importante e fondamentale centro d’aggregazione per il quartiere per giovani e non.

Grazie alla parsimonia, alla partecipazione e al prezioso contributo di tanti parrocchiani e fedeli che stanno mettendo a disposizione le proprie fotografie, sarà dunque possibile ripercorrere i momenti più significativi della storia comunitaria, le cui origini si ricollegano alla cornice sociale della Reggio degli anni ’70 ma anche, per i più giovani, conoscere quel periodo così lontano ma i cui ricordi sono vivi nei cuori di una comunità che è riuscita, nonostante le vicissitudini, a rialzarsi.