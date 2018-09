Reggio Calabria – Il 28 Settembre consegna aule alla scuola Radice Lombardo

Condividi

A partire dal 28 settembre le aule scolastiche rientreranno nella disponibilità della scuola Radice- Lombardo di Catona. Lo annuncia il consigliere delegato del sindaco Falcomatà all’edilizia scolastica Nicola Paris.

“Avremmo voluto consegnare i locali destinati alla didattica già dal primo giorno di scuola – afferma Nicola Paris – chiediamo perciò ancora qualche giorno di pazienza comprendendo i disagi a cui le famiglie e gli studenti per anni sono andati incontro.

“Purtroppo come comunicato dal Rup del cantiere continua Paris – si sono verificati dei ritardi nella fornitura di alcuni materiali legati all’impiantistica a causa dello stop forzato a cui le ditte vanno incontro nel mese di agosto”.

“Avvenute le consegne del tutto a inizio settembre – conclude Paris – le lavorazioni sono riprese, la direzione lavori sta imponendo una accelerata per colmare i ritardi del cronoprogramma, con termine al 28 settembre

Ringrazio la dirigente scolastica Simona Sapone e il comitato dei genitori per la interlocuzione, la pazienza e condivisione di un percorso importante portato avanti in sinergia con i consiglieri territoriali e assessori dellamministrazione Falcomatà, lufficio tecnico e dipendenti del settore edilizia scolastica, che assicura agli studenti un plesso moderno e un luogo sicuro”.

La struttura scolastica è stata infatti riqualificata con attrezzature e materiali tecnologici moderni, impianti termici ed elettrici rinnovati, aule dotate da un proprio servizio igienico, plafoniere nuove, postazioni per laboratori multimediali.

Le lavorazioni proseguiranno per completare gli uffici amministrativi e il parcheggio esterno con spazi riservati ai docenti, ai disabili e allingresso dellautoambulanza.