Reggio Calabria – Forza Italia Comune: “Renzo Arbore SI, Stadio Granillo NO”

Condividi

Dall’imbarazzo allo sconforto il passo è breve: imbarazzo del comune per come sta gestendo lo stadio Granillo, sconforto da parte del cittadino per come vengono disattese puntualmente le proprie necessità. E purtroppo, la vicenda Reggina, allarga a macchia d’olio l’ormai evidente inadeguatezza dell’azione pedestre di una giunta comunale in totale confusione. E’ quanto si legge in una nota diffusa dal gruppo di Forza Italia in seno al Consiglio Comunale di Reggio Calabria

Sulle responsabilità di Falcomatà & Co. non ci sono dubbi, lo stadio comunale e la sua manutenzione sono stati sistematicamente trascurati, e non solo, basti pensare al fattore sicurezza in tutta questa vicenda. In un momento storico in cui crolli e cedimenti di opere pubbliche sono all’ordine del giorno, apprendiamo dalla stampa, grazie al “delirio” ormai quotidiano di questa maggioranza strafalciona, che per puro caso si è scoperto una grave carenza strutturale, lasciando in tutti noi una domanda drammatica: se il caso non ci avesse aiutato, il sindaco avrebbe continuato a concedere l’autorizzazione a giocare, mettendo a repentaglio la sicurezza generale?

Ma quello che si intravede nel comunicato “chiarificatore” e offensivo dell’intelligenza dei tifosi del delegato Latella e dell’Assessore Zimbalatti, SCONFORTANTE, è che se oggi l’Urbs Reggina è costretta a traslocare fuori città per giocare le sue partite, la colpa principale è di chi ha chiesto la riapertura della gradinata, cioè della stessa, perché così facendo i controlli hanno“provocato” la chiusura dell’impianto. Incredibilmente, Falcomatà anche in questa situazione cerca così di scaricare la colpa dell’inagibilità dello stadio su altri e in particolare sulla società calcistica.

Come sempre il prezzo più alto di tanta conclamata incapacità lo paga il reggino, tifoso e non.

Ancor di più lo paga l’abbonato, che ha il diritto sacrosanto di assistere alla partita e che dovrà essere messo nelle condizioni di raggiungere Vibo.

È indispensabile che il Comune si attivi immediatamente, con i bus dell’ATAM, per assicurare domenica lo spostamento gratuito dei tifosi abbonati.

E che nessuno si azzardi a dire che non ci sono i soldi per aggiustare la copertura della tribuna o per organizzare i pullman gratuiti per Vibo.

Dopo aver buttato 155mila euro per due cantanti abbiano almeno il pudore di stare zitti.

Passioni personali a parte, crediamo che lo sport reggino abbia rappresentato sempre la parte più sana e competitiva di Reggio Calabria, raggiungendo storici traguardi nazionali ed internazionali che oggi non possono essere mortificati dall’incapacità conclamata di un’Amministrazione il cui scopo principale è l’autoreferenzialità.

Il gruppo di Forza Italia:

Mary Caracciolo (Capogruppo)

Pasquale Imbalzano

Lucio Dattola

Giuseppe D’ascoli