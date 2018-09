Reggio Calabria – Falcomatà e Marziale lunedì presso istituto Alvaro Gebbione

Condividi

In occasione dell’avvio dell’Anno Scolastico 2018/2019, lunedi 17 settembre alle ore 8:00, il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà e il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria Antonio Marziale, incontreranno gli studenti, i genitori e gli operatori scolastici per il suono della prima campanella presso l’Istituto Comprensivo “Alvaro – Gebbione” nella sede di via Botteghelle 29.

A ricevere il Sindaco e il Garante sarà presente la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Dott.sa Marisa Monterosso che introdurrà l’iniziativa.