Reggio Calabria – Falcomatà duro contro l’opposizione: ‘La allunghino con l’acqua’

Condividi

“Da quando abbiamo iniziato i lavori di rifacimento del manto stradale cittadino, leggo commenti sdegnati da parte di coloro che in passato sono stati tifosi del “buco” (di bilancio) e che ora, invece tifano per le buche”.

Esordisce così il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà in merito al pensiero dell’opposizione secondo cui il rifacimento di alcune strade delle vie cittadine sia stata un’opera a carico di Anas e non del piano di investimenti dell’amministrazione comunale.

“Giova – prosegue – a tal proposito ricordare che, come già comunicato con un post del 9 agosto scorso, questi lavori sono frutto di una concreta sinergia istituzionale tra la nostra città e Anas grazie alla quale verranno effettuati lavori per quasi 30 km di strade cittadine!

NON SI TRATTA DI OPERE COMPENSATIVE, poiché Anas, nel fare i lavori in autostrada, non chiuderà le corsie.