Reggio Calabria – Evento escursionistico di beneficenza per l’Hospice

Il Gruppo di Promozione Territoriale Kalabria Experience (Pro-Loco di Brancaleone) in collaborazione con l’Associazione VINCE.RO di Masella con il Patrocinio Morale Gratuito del Comune di Montebello Jonico, Fondazione Via delle Stelle di Reggio Calabria e @IGreggiocalabria con la partecipazione condivisa delle Associazioni del Territorio: CAI Reggio Calabria, Gruppo Archeologico dell’Amendolea, Porpatima Trekking, Aspromonte wild, Pentesilea Onlus, Fossatesi nel Mondo, Circolo Meli, Mondo Verde Club, Kronos Arte, Pro-Loco Reggio Sud- Bocale, Nicolaus Arghiropoulos, Il Giardino di Morgana, Area 51, Terra Mia. Demetra, Grecanica Trekking, Beike Moro e Parrocchia S.S. Cosma e Damiano hanno organizzato una fantastica escursione presso geosito delle Rocche di Prastarà (Montebello Jonico).

L’evento è finalizzato a Raccogliere fondi per le opere dell’Hospice di Reggio Calabria “Fondazione La Via delle Stelle” in ricordo di Elita.

Un’escursione interessante, che promette di far vivere una giornata intensa sotto tutti i punti di vista. Il sito delle Rocche di Prastarà infatti, è stato sede di eremitaggio di Sant’Elia da Enna (il giovane) che scelse questi anfratti naturali per ritirarsi in preghiera. Il luogo venne poi scelto dal regista Pietro Germi e interpretato da Amedeo Nazzari e Cosetta Greco per il Film “Il brigante di tacca del Lupo” 1952. Interessanti anche gli aspetti naturalistici legato alla flora di questo luogo che ha creato un vero e proprio paradiso che domina la valle con lo sfondo suggestivo di Pentedattilo e le Rocche di Sana Lena che fanno da cornice ed Etna. Una full-immersion nella natura, che sarà anche un modo per conoscere le caratteristiche geomorfologiche di questo territorio ed il monachesimo Basiliano in queste terre. Un’escursione per tutti e alla portata di tutti, che offrirà moltissimi spunti di riflessione sulle grandi potenzialità di questo territorio All’interno della giornata il contest-fotografico Instagram con hashtag #ig_UnitiPerLaSolidarietà per condividere e promuovere questa giornata ed il patrimonio storico e naturalistico di questo territorio. Durante le iscrizioni si potrà aderire alla petizione FAI Fondo Ambiente Italiano per la salvaguardia dei Laghetti di Saline (Promossa da Mondo Verde Club). Per questa occasione è stata organizzata una piccola kermesse musicale nello splendido scenario naturale delle Rocche di Prastarà che si terrà prima della nostra pausa pranzo dove si esibiranno artisti e musicisti locali, per far risuonare la musica e la tradizione all’interno di questo contesto che vuole imprimere nella mente di ognuno tutta la bellezza di questo luogo, anche attraverso la musica.

