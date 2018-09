Reggio Calabria – Ermal Meta fa “esplodere” piazza del Popolo a suon di musica

Condividi

di Grazia Candido (foto Antonio Sollazzo) – Una pioggia di emozioni si abbatte su piazza del Popolo e tra giochi di luci e musica, Ermal Meta chiude la festa in onore della Madonna della Consolazione.

L’attesa è stata un po’ lunga ma alle 22,10 il cantautore di Fier, sale sul palco con la sua band per la tappa reggina del tour “Non abbiamo armi” canzone con la quale apre un lungo viaggio dove a parlare è la musica.

Già dalle prime ore pomeridiane, per non perdere le prime file, tantissimi fan alcuni provenienti dalla Sicilia, si sono allocati dietro le transenne sperando che l’artista italo-albanese facesse le prove. Ma non ce n’è bisogno: Ermal arriva mezz’ora prima del live e quasi intimidito da quell’ovazione prende il microfono iniziando con alcuni successi come “Gravita con me”, “Ragazza paradiso” che dedica a tutte le ragazze in piazza, “Il vento della vita”, “9 Primavere” “un racconto intimo che è ricordo e al contempo speranza perché domani tornerà il sereno” – urla il cantautore al pubblico.

Non ama tanto parlare preferisce lasciarlo fare alla sua musica e, impugnando la chitarra, si avvicina al microfono, rivelandosi un vero e proprio animale da palcoscenico capace sia di far riflettere con i brani più introspettivi che di far ballare con quelli più movimentati.

Lo show è perfetto, merito anche della Esse Concerti Srl, ormai una realtà ben collaudata sul territorio calabrese.

La bellezza del concerto sta nella sua semplicità: il palco è molto sobrio segno evidente di voler mettere al centro dell’attenzione la musica come anche i giochi di luce vari ma a livello visivo molto naturali, per nulla eccentrici.

Ermal fa cantare i suoi fan a squarciagola creando momenti intimi quando si avvicina al piano e fa “esplodere” la piazza con i brani “Vietato morire”, “Non mi avete fatto niente”, “Piccola anima”, “Mi salvi chi può” nella quale è possibile scorgere la necessità dell’artista italo-albanese di due vite che camminano in simbiosi.

Il cantautore fa entrare tra i suoi pensieri gli spettatori tutti con i cellulari accesi per riprendere quei momenti unici, quegli angoli bui di un uomo che però, riesce ad accendere una candela lasciando la speranza di una vita migliore.

Preziosi sono i musicisti che rivestono un altro ruolo chiave al fianco di Meta, un artista sensibile e allo stesso tempo, molto riservato che, però, ha voglia di “far saltare la piazza ma non con armi – dice scherzando – con la potenza della musica. Le armi diventano scudi, i morsi da dare alla vita un abbraccio con cui accogliere e confortare”.

Piazza del Popolo è letteralmente “affascinata” dal quel sound e dall’abilità di un polistrumentista che non vuole deporre le armi, anzi le affila e colpisce facendo sempre centro ma è giusto lasciare spazio agli attesi giochi pirotecnici e sono proprio i colori e la magia dei fuochi, ad impreziosire la cornice di una serata davvero spettacolare.