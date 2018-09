Reggio Calabria – Ecco quando riapre la scuola primaria Lombardo Radice di Catona

Condividi

Lunedì 1 ottobre alle ore 8:30, dopo 6 anni di chiusura, sarà riaperto l’edificio scolastico “Lombardo Radice” della scuola primaria di Catona sita in Via Regina Elena. La scuola era rimasta chiuso per molti anni a causa di importanti lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza.

La consegna del plesso al Dirigente scolastico, Avv. Simona Sapone, al territorio e soprattutto ad alunni ed insegnanti che dopo molti anni, varcheranno l’ingresso del nuovo edificio, avverrà nel corso di una piccola cerimonia organizzata dalla stessa scuola.

Si spera che entro l’anno i lavori di ristrutturazione vengano completati per poter procedere al trasferimento degli uffici di Segreteria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Avv. Simona Sapone