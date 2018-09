Reggio Calabria – Corso per organizzatore di eventi di Calabria dietro le quinte

Condividi

Dal 21 settembre saranno avviati i corsi di formazione promossi dall’associazione Calabria dietro le quinte nell’ambito del progetto N.T.T. New Theatre Training patrocinato dal Comune di Reggio Calabria e sostenuto dal bando Funder35 – l’impresa culturale che cresce promosso da 18 Fondazioni (17 Fondazioni di origine bancaria e la Fondazione CON IL SUD) associate ad Acri.

Al cine teatro Metropolitano DLF di Reggio Calabria si svolgerà il corso per organizzatore di eventi, una figura che negli ultimi anni con lo sviluppo dell’impresa culturale ha assunto un ruolo strategico nel mercato delle professioni. Il corso, infatti, mira a formare dei professionisti, in grado di organizzare e gestire eventi a 360 gradi seguendone ogni fase: dalla progettazione allo sviluppo, dalla gestione al controllo, dalla comunicazione alla pianificazione del budget. L’iniziativa rappresenta un’opportunità formativa per giovani, associazioni, organizzatori e professionisti che vogliano acquisire e rafforzare le proprie competenze, confrontarsi con le più innovative e recenti esperienze del settore e trovare nuovi spunti e strumenti per il proprio lavoro.

Il corso si svilupperà dal 21 settembre al 7 ottobre con 36 ore di didattica frontale tenute dai docenti: Ruggero Pegna – produttore, scrittore e agente di spettacolo Show Net srl, Carlo Fanelli ricercatore e docente del corso di Studi in Comunicazione e Dams dell’università della Calabria e Fulvio D’ascola docente e sociologo della comunicazione e dei processi culturali e relazionali. Il percorso formativo si concluderà con 10 ore di tirocinio nell’ambito di progetti culturali realizzati dall’associazione e dai soggetti partner e prevede il rilascio di un attestato di frequenza per chi avrà frequentato il 75% delle lezioni e sostenuto il test finale. Le iscrizioni al corso si chiuderanno in deroga il 19 di settembre.

Da ottobre, invece, in collaborazione con la società cooperativa Cisme, sarà avviato il corso di Marketing e gestione d’impresa culturale: 40 ore di lezione tenute da esperti del settore, per fornire ai partecipanti gli strumenti e le competenze necessarie a svolgere tutte quelle attività di gestione di un’impresa culturale, dalle attività di organizzazione interna quali amministrazione, programmazione degli eventi, contabilità alle attività di marketing e relazioni con la clientela. Sarà possibile iscriversi al corso entro il 30 settembre.

Per chi volesse iscriversi ai corsi di New Theatre Training può consultare la pagina facebook associazione calabria dietro le quinte, il sito www.festivalfaccedabronzi.it o inviare una e-mail a calabriadietrolequinte@gmail.com