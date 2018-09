Reggio Calabria -Corso di formazione per tutori di Minori stranieri non accompagnati

Il 22 settembre p.v. alle ore 9,00 presso la Sala Monteleone di Palazzo Campanella, sede del Consiglio Regionale della Calabria, avrà inizio il corso di formazione per tutori volontari di MSNA (Minori stranieri non accompagnati) organizzato dal Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, in collaborazione con l’Unicef del Comitato provinciale di Reggio Calabria.

Chiunque abbia intenzione di partecipare è invitato a scaricare l’apposito modello pubblicato sul sito www.garanteinfanziaconsrc.it ed inviarlo debitamente compilato all’indirizzo e-mail garanteinfanzia.tutori@consrc.it entroe non oltre le ore 24,00 del 15 settembre 2018.