Reggio Calabria – Presentazione dei nomi per personalizzare i nuovi autobus

Condividi

Giovedì 20 settembre presso la Sala Conferenze Terminal Bus di Atam Largo Botteghelle alle ore 11,00 verranno presentate le risultanze del processo partecipativo “Chiamami per nome”, avviato lo scorso aprile per personalizzare i nuovi autobus acquistati mediante il finanziamento del programma europeo Pon metro, in nome della buona mobilità e del rispetto dei beni comuni.

Cittadini, utenti di Atam e studenti hanno partecipato numerosi indicando il nome che avrebbero voluto dare a 25 autobus: 14 già in strada, i rimanenti di prossima immissione, indicando una motivazione a supporto della scelta anche mediante il sito della partecipazione civica iopartecipo.reggiocal.it

L’assessore alla mobilità Marino con l’Au di Atam Perrelli e l’assessore alla partecipazione Calabrò annunceranno alla stampa le risultanze del processo ponendo letteralmente “a battesimo” i nuovi bus targati Pon Metro.

Nel corso dell’evento sarà presentato un ulteriore processo partecipativo.

L’evento si colloca all’interno delle iniziative della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile a Reggio Calabria a cura dell’Assessorato alla Mobilità, organizzata da Europe Direct Reggio Calabria – Ufficio Stampa del Comune di Reggio Calabria, ufficio Marketing di Atam Spa.