Reggio Calabria -Batteri nell’acqua in alcune zone: vietato il consumo

A causa della presenza di batteri coliformi, rilevati nei campioni di acqua potabile prelevati da personale ARPACAL nelle fontane pubbliche

di via Gallico Marina e via Casa Savoia e sottoposti ad analisi di laboratorio, “è vietato, in via cautelativa, utilizzare per scopi potabili e per il consumo alimentare le acque distribuite nel comprensorio di Gallico Marina nel tratto compreso tra i torrenti: a nord di Gallico e a sud di Scaccioti e tutta la via Casa Savoia. Il Servizio Idrico Integrato Comunale provvederà, con la massima urgenza, all’adozione di tutte le misure prescritte dall’ASP di Reggio Calabria, finalizzate alle riconduzione delle acque nei parametri di legge”.