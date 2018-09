Reggio Calabria – Appuntamento con ‘La scuola fuori dalla scuola’

Condividi

Percorso di formazione per educatori e insegnanti

Parco Ecolandia – 19, 22, 28 settembre 2018

Il parco Ecolandia mette da parte gli abiti estivi per indossare quelli dell’autunno. Per il quinto anno consecutivo si presenta alla città con la sua offerta al servizio della scuola e dei centri educativi. E lo fa con la proposta di tre appuntamenti pensati per gli insegnanti e gli appassionati dell’educazione. Tre appuntamenti, pensati assieme al Movimento di cooperazione educativa, per mettere al centro e, perché no, celebrare una scuola che esce dalle aule per fare un’educazione viva, secondo la sua migliore tradizione.

Ecco di seguito gli appuntamenti:

Mercoledì 19 settembre 18.00-20.00

Conversazione al Forte Gullì sul tema: “Tutta colpa di don Milani. Il fascino della predella o, invece, l’iniziativa degli insegnanti organizzati”.

Con:

Silvana Borgese (coautrice del libro a cura di Raffaele Iosa Generazione Don Milani),

Anna Maria Borrello (Cidi. Centro di iniziativa democratica degli insegnanti),

Angelo Vecchio Ruggeri (AsPeI. Associazione pedagogica italiana),

Vincenzo Schirripa (Mce. Movimento di cooperazione educativa).

Sabato 22 settembre 8.45-13.00

Giornata laboratoriale: “La scuola fuori dalla scuola”

Con:

Goffredo Fofi – animatore della scena culturale e dell’impegno educativo e sociale in Italia, capace come pochi di catalizzare energie e occasioni di contaminazione fra letteratura, arti, scuola e “sociale”.

( prenotazione entro il 20 settembre all’indirizzo scuole@parcoecolandia.it )

Venerdì 27 settembre 17.30-19.30

Conversazione al Forte Gullì sul tema: “Siamo pronti per lo 0-6? Servizi per la prima infanzia e domanda educativa del territorio”

Con:

Elisabetta Beolchini – psicologa e coordinatrice delle attività dell’Opera Nazionale Montessori.

Gli incontri sono aperti a tutti e l’accesso al parco per i partecipanti è libero.