Trema ancora la terra in Calabria, in special modo in provincia di Reggio. Un evento sismico è stato localizzato alle 14.03. Magnitudo 3.1 ad una profondità di 15 Km.

La mappa che vi proponiamo di seguito indica l’epicentro del sisma, localizzato in mare.

In mattinata un altro fenomeno sismico era stato avvertito dalla popolazione (leggi qui i dettagli)