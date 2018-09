Reggio Calabria – All’arena dello Stretto “Summer Closing Party”

Condividi

Siete tornati a lavoro da poco e sentite già nostalgia dell’estate? Non disperate, l’estate non è ancora finita! Sì, perché sabato 29 agosto 2018, nell’incanto dell’Arena dello Stretto di Reggio Calabria, arriverà l’evento più atteso, il “Summer Closing Party”, un appuntamento completamente gratuito che con intrattenimento, concerti, discoteca in piazza e tanto divertimento permetterà a cittadini e turisti di salutare la bella stagione con i colori, il calore e i sorrisi dell’estate reggina.

Così come Ibiza, Tenerife, Londra, Birmingham, Los Angeles, San Diego e tutte le più grandi città turistiche, anche Reggio Calabria avrà la sua prima, fantastica, festa di fine estate.

L’inizio è fissato alle ore 19 con l’intrattenimento degli speaker di Radio Touring che, in diretta dalla Walking Radio, regaleranno musica, curiosità, interviste e tanta, tanta simpatia.

Dalle ore 21, spazio ai “Revival Sound”, cover band reggina che aprirà le danze con disco music e pop italiano e internazionale.

Dalle 22:30, invece, a cavalcare l’onda musicale saranno i “Doctor’s Dance” con brani di musica dance ’70 – ’80.

E dalle 00:00, appuntamento finale. Il nuovo giorno inizierà con il DJ-Set Filippo Lopresti e la musica di “Discoteca Contatto – Live@Arena”, per ballare e divertirsi, ancora una volta, con lo spettacolo dello Stretto a far da cornice.

Reggio Calabria è già in fermento. “SUMMER CLOSING PARTY 2018”. Saluta l’estate… con l’evento dell’estate!