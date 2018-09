Reggio Calabria – Al via riqualificazione delle strade della zona nord della Città

Condividi

Saranno avviate a partire dal 13 settembre le operazioni di riqualificazione delle strade dell’area nord della città, nel tratto compreso tra il ponte sul torrente Annunziata e Catona.

Nella mattina di oggi sono state firmate le relative ordinanze ed i lavori partiranno da Via Esperia di Santa Caterina onde arrecare meno disagi possibili in vista dell’imminente avvio dell’anno scolastico.

Le operazioni di riqualificazione del manto stradale riguarderanno quindi progressivamente i quartieri di Santa Caterina, Pentimele, Archi, Gallico e Catona oltre che agli argini destro e sinistro del torrente Annunziata.

Si inizia il 13 settembre con i lavori di scarifica e bitumazione di via Esperia, dalle 7 del mattino fino alle ore 18,00 del 15 settembre.

Si proseguirà con via Italia dal 14 al 17 settembre, Santa Caterina dal 17 al 19 settembre per concludere questa fase con via Enotria dal 19 a 21 settembre.

Soddisfazione per l’avvio dell’intervento è stata espressa dal Vicesindaco della Città Metropolitana Riccardo Mauro e dal consigliere comunale delegato alle manutenzioni stradali Filippo Burrone.

“L’intervento concordato con Anas ci consentirà di riqualificare le principali arterie stradali della zona nord della Città – hanno dichiarato Mauro e Burrone in una nota congiunta – non si tratta di opere compensative ma di un accordo raggiunto grazie all’autorevolezza dell’amministrazione comunale e metropolitana che ci ha consentito di chiedere ad Anas un impegno straordinario per il nostro territorio. Nelle prossime settimane, le operazioni di riqualificazione creeranno il minimo di disagio per lo scorrimento del traffico veicolare nella zona nord della città. Chiediamo quindi ai cittadini di rispettare le ordinanze comunali e la massima collaborazione, al fine di procedere speditamente sui lavori”.